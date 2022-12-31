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В Москве мужчине выстрелили в лицо во время конфликта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве мужчина выстрелил в лицо своему оппоненту во время ссоры. По данным источника «Известий», инцидент произошел в 1-м Колобовском переулке.

По предварительной информации, между двумя компаниями произошел конфликт, который позже перерос потасовку. В результате один из участников достал оружие и выстрелил одному из оппонентов в лицо.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

18 декабря в Екатеринбурге местный житель устроил стрельбу. По информации полиции, мужчина сидел за столиком в одном из заведений рядом. Затем к нему подсел незнакомый человек, после этого завязался конфликт со стрельбой. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, подсевший за стол к стрелявшему, скрылся.

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