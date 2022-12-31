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Эксперт объяснил снижение цен на газ теплой погодой в Европе

Эксперт Тимонин: цены на газ в Европе снижаются из-за теплой ветреной погоды
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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), а также благодаря теплой погоде, что снижает потребление голубого топлива. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

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«Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров», — сказал Тимонин в комментарии «РИА Новости».

Эксперт отметил, что повышение температуры в регионе произошло на прошлой неделе. Более того, в Европе сейчас достаточно ветрено. Это приводит к росту генерации ВЭС и ограничению спроса на газ, объяснил он.

В то же время Тимонин назвал данные факторы краткосрочными. По его словам, по-прежнему остаются актуальными проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция за него между Европой и Азией. При этом проблемы дефицита и конкуренции останутся насущными и для нового года, указал эксперт.

Накануне сообщалось, что цены на природный газ в Европе снизились на 11%, опустившись ниже $840 за 1 тыс. куб. м. Однако, несмотря на снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Ранее биржа ICE подсчитала, что средняя биржевая цена на газ в Европе в 2022 году составила $1260,8.

В этом месяце страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет действовать с 15 февраля. Вместе с этим президент РФ Владимир Путин указал на право России отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен.

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