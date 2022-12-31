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Врач предупредил о последствиях регулярного употребления шампанского

Врач Скрябин заявил, что регулярное употребление шампанского может навредить зубам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Регулярное употребление шампанского может навредить зубам. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин «РИА Новости».

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Он пояснил, что углекислый газ, который образуется в шампанском результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Кроме того, после употребления этого напитка есть высокий риск головной боли и мигрени.

Также Скрябин рассказал, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. Это происходит из-за углекислого газа, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике, подчеркнул врач.

«И наконец, напоминаю, что наш организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя тормозится метаболизм других питательных веществ. <...>То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь. Отсюда возможные проблемы с фигурой», — добавил врач.

18 декабря директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции «Роскачества» Олеся Буняева заявила, что при выборе шампанского и игристых вин в предновогодний период важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке.

По словам Буняевой, важно обращать внимание и на цену. Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ на текущий момент составляет 169 рублей за бутылку объемом 0,75 л. Вино по цене ниже этого показателя является слабоалкогольным напитком, а не настоящим вином, подчеркнула она.

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