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Путин разрешил расчеты в иностранной валюте при оплате задолженности за поставки газа РФ

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Российским поставщикам природного газа разрешено проводить расчеты с покупателями энергоресурса из недружественных стран в иностранной валюте при взыскании задолженности. Указ о внесении изменений в предыдущий документ от 31 марта 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин. Он опубликован в пятницу, 30 декабря, на портале правовой информации.

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«Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании российским поставщиком задолженности с иностранного покупателя или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту на поставку природного газа, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена <...> могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте, с использованием специального счета российского поставщика», — сказано в документе.

После поступления денежных средств на счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте, которая указана в контракте, долг считается погашенным. При этом основанием для возобновления поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем установленного данным указом порядка погашение задолженности не является.

Указ от 30 декабря дополняет пункт 8 изданного в конце марта документа, который ввел порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных государств, уточнила «Газета.Ru».

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Указ об этом Путин подписал 31 марта. Он отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

29 декабря в сообщении на сайте Центробанка сообщалось, что банкам из недружественных стран позволено переводить за рубеж денежные средства в рублях с корреспондентских счетов в российских кредитных организациях. Мера поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

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