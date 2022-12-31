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Мексиканские музыканты раскрыли секрет успеха кавера на песню «Новый год»

Мексиканская группа Mariachi Los Panchos раскрыла секрет успеха кавера на песню «Новый год»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Музыканты из мексиканской группы Mariachi Los Panchos в субботу, 31 декабря, рассказали «Известиям» о секрете успеха их кавера на песню «Новый год» группы «Стекловата».

Кавер был записан и опубликован на YouTube-канале группы около двух лет назад, однако буквально за несколько дней до нового, 2023 года, песня стала хитом.

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Как рассказали сами музыканты, популярность каверу принес пост в Telegram-канале блогера Евгения Баженова, известного под псевдонимом BadComedian.

«Монтирую обзор и попадается этот кавер новогодней классики. Просмотров всего 3 тыс., а как же бодро звучат!» — написал он.

Через несколько часов после этого количество просмотров на кавере возросло до 50 тыс., сейчас же видео посмотрели уже более 217 тыс. человек.

«Такие добрые комментарии были. Меня поразила бескорыстность и искренность. Люди писали: «Давайте поможем ребятам, выведем их в топ». Это стало подарком предновогодним. Приятно, что спустя время так произошло», — рассказал один из участников группы, россиянин Тимур.

Другой музыкант, доминиканкец Дэвис, отметил, что группе нравятся русские песни и в один момент музыканты решили перепеть их в стиле латино. По словам Тимура, первым таким кавером была новогодняя песня группы «Дискотека авария». В преддверии праздника Mariachi Los Panchos решились на такой эксперимент и сделали знакомую для русского человека песню, но на испанском языке и на латиноамериканский лад.

«Песня разлетелась, и мы даже вместе с группой «Дискотека авария» записали совместный трек. Очень приятный опыт, такая предновогодняя сказка. Также случилось и с песней группы «Стекловата», которую мы три года назад записали. Прочувствовались оригинальной версией, какая-то доброта в ней была», — пояснили музыканты.

В декабре 2019 года группа «Стекловата» сделала ремейк на свой клип «Новый год». Впервые оригинальный ролик был сделан в начале 2000-х, а позже появился в сети. Первая версия клипа «Новый год» за шесть лет на YouTube собрала почти 3 млн просмотров. У второго ролика спустя три года после публикации насчитывается около 500 тыс.просмотров.

Как рассказывал участник коллектива Александр Гуляев, изначально клип задумывался как видеообращение для воспитанников детдома. А как именно клип оказался в интернете Гуляеву неизвестно.

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