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В Индии девять человек погибли в ДТП с автобусом

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Фото: ndtv.com
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В индийском штате Гуджарат произошло ДТП с автобусом и внедорожником, в результате чего девять человек погибли. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил телеканал NDTV.

Автобус с пассажирами, возвращающимися с мероприятия из Сурата, врезался в автомобиль Toyota Fortuner на автомагистрали № 48 Навсари. Отмечается, что у водителя транспортного средства произошел сердечный приступ, из-за чего он не справился с управлением.

В результате аварии погибли восемь пассажиров и сам водитель автобуса, которого доставили в больницу после приступа. Еще 28 человек получили травмы.

14 сентября в городе Пунч индийского штата Джамму и Камшир школьный автобус упал в ущелье. Автобус ехал в город Манди, но водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате пострадало около 20 человек, еще 16 погибли.

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