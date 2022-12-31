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В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине

Конгрессу предложили оценить последствия для США после передачи ЗРК Patriot Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
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Поставка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине может обернуться проблемой для США в будущем. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил телеканал RT со ссылкой на документ Исследовательской службы конгресса США.

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Сообщается что, парламентариям подготовили сводку по решению Вашингтона о передаче Киеву комплексов Patriot. В документе говорится о возможных проблемах, связанных с этими поставками.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — отмечается в документе.

Аналитики ссылаются на статью Центра стратегических и международных исследований, в которой говорится, что если ЗРК будут взяты с Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, то на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски».

Кроме того, если передать комплексы из запасов на территории страны, то тогда возникнут проблемы в циклах подготовки и модернизации. Специалисты добавили, что военным потребуется несколько месяцев для обучения эксплуатации и использования таких систем.

О том, что Вашингтон поставит Киеву ЗРК Patriot, стало известно 21 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров с президентом США Джо Байденом.

Позднее, 28 декабря, экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что эта поставка не спасет Украину от поражения. По его словам, поставки ЗРК Patriot не обострят конфликт, так как комплекс очень хрупкий и дорогой в использовании. Кроме того, он практически бесполезен против низколетящих беспилотников и крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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