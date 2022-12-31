Умерла первая женщина-ведущая новостей ABC News Барбара Уолтерс

Американская телеведущая, журналистка и писательница Барбара Уолтерс умерла в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил телеканал ABC.

«Барбара Уолтерс, ведущая телевизионных новостей, давняя ведущая и корреспондент ABC News, которая пробила стеклянный потолок и стала ведущей силой в индустрии, где когда-то доминировали мужчины. Она скончалась в пятницу. Ей было 93 года», — сообщили ее коллеги.

Уолтерс присоединилась к телеканалу в 1976 году после работы на NBC, где в течение 10 лет вела утренние новости, и стала первой женщиной-ведущей в вечерней новостной передаче. Три года спустя она стала соведущей программы «20/20», а в 1997 году запустила программу «Взгляд».

Боб Айгер, генеральный директор Walt Disney Company, которая является материнской компанией ABC News, отмечал способность Уолтерс разрушать барьеры и преодолевать условности.

«Барбара была настоящей легендой, пионером не только для женщин в журналистике, но и для самой журналистики. Она была единственным в своем роде репортером, который взял множество самых важных интервью нашего времени, от глав государств до крупнейших знаменитостей и икон спорта. Я имел удовольствие называть Барбару коллегой на протяжении более трех десятилетий, но, что более важно, я мог называть ее дорогим другом», — говорится в его заявлении.

Кроме новостей, Барбара Уолтерс была известна серией интервью с руководителями стран мира. Она взяла интервью у всех американских президентов, начиная с Ричарда Никсона и заканчивая Бараком Обамой. Кроме того, она беседовала с первым президентом России Борисом Ельциным и была первой американской журналисткой, которая взяла интервью у действующего президента России Владимира Путина.

За полувековую карьеру Уолтерс получила 12 премий «Эмми», 11 из которых во время работы в ABC News. В 2007 году она получила звезду на Голливудской аллее славы.