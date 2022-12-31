Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин распорядился создать центр реабилитации инвалидов в ДНР
Мир
Политик из США призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Мир
В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году
Мир
Англия введет обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая
Мир
Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины
Общество
В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
КНДР выпустила три баллистических ракеты малой дальности
Мир
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков
Мир
Пентагон заключил контракт на закупку истребителей F-35 на $7,8 млрд
Мир
Вучич заявил об отсутствии помощи в случае эскалации конфликта в Косово

Путин распорядился создать центр реабилитации инвалидов в ДНР

Президент Путин поручил правительству создать центр для реабилитации инвалидов в ДНР
0
Фото6 ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил создать в Донецкой Народной Республике (ДНР) центр комплексной реабилитации инвалидов, в том числе получивших инвалидность в результате боевых действий.

Они за всех: Путин назвал каждого участника СВО героем
Кому президент вручил госнаграды и о чем он думает постоянно

Работать над реализацией поручения призваны правительства РФ и ДНР, ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин. Срок реализации — до 15 ноября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — сказано в перечне поручений президента РФ, опубликованном 30 декабря на сайте Кремля.

В этот же день президент России поручил до 15 апреля 2023 года рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам.

Кроме того, 30 декабря парламентом ДНР была единогласно принята новая Конституция. По словам Пушилина, документ устанавливает приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии.

Ранее, 26 декабря, Пушилин сообщил об увеличении темпов выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье. Также он указал, что на оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов обсуждались задачи по итогам встречи с президентом России и рассматривались вопросы восстановительных работ в ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022