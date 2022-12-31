Путин распорядился создать центр реабилитации инвалидов в ДНР

Президент России Владимир Путин поручил создать в Донецкой Народной Республике (ДНР) центр комплексной реабилитации инвалидов, в том числе получивших инвалидность в результате боевых действий.

Работать над реализацией поручения призваны правительства РФ и ДНР, ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин. Срок реализации — до 15 ноября 2023 года.

«Правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий», — сказано в перечне поручений президента РФ, опубликованном 30 декабря на сайте Кремля.

В этот же день президент России поручил до 15 апреля 2023 года рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам.

Кроме того, 30 декабря парламентом ДНР была единогласно принята новая Конституция. По словам Пушилина, документ устанавливает приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благополучии и развитии.

Ранее, 26 декабря, Пушилин сообщил об увеличении темпов выплат компенсаций за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилье. Также он указал, что на оперативном совещании с правительством ДНР, руководителями органов исполнительной власти, главами городов обсуждались задачи по итогам встречи с президентом России и рассматривались вопросы восстановительных работ в ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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