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По Киевскому району Донецка ВФУ выпустили четыре снаряда натовского калибра

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Киевский район Донецка обстрелян вооруженными формированиями Украины (ВФУ) снарядами калибра 155 мм, сообщило в субботу, 31 декабря, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:15 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сказано в сообщении Telegram-канала СЦКК.

Накануне, ночью 30 декабря, ВФУ выпустили по Донецку шесть ракет из реактивных систем залпового огня. До этого украинские боевики обстреливали город 28 декабря. Вечером в среду обстрелу подверглись центральные районы Донецка. Это был третий удар по городу за день.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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