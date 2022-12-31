Расчеты гаубиц «Мста-Б» подразделения ВДВ отработали по позициям ВСУ

Артиллерийские расчеты 152-милимметровых гаубиц «Мста-Б» подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают наносить удары по позициям украинских националистов. Кадры боевой работы российской артиллерии публикует Минобороны России в субботу, 31 декабря.

Расчеты орудий наносят удары по выявленным огневым позициям украинских боевиков и уничтожают бронированную технику, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки врага.

«Огонь ведем разными снарядами в зависимости от цели. Противник находится от нас на расстоянии от 10 до 12 км. По дальности выбираем снаряд и взрыватель», — рассказал командир орудия с позывным «Алмаз».

В ведомстве отметили, что наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты.

Ранее, 30 декабря, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу российской артиллерии на артемовском (украинское название — Бахмут) направлении. Он рассказал, что десантники максимально приблизились к линии соприкосновения, чтобы вести заградительный огонь по отступающим националистам.

28 декабря артиллеристы рассказали о работе гаубицами Д-20 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военнослужащих, на них лежит задача по прикрытию пехоты. Они помогают им при отходе и проводят артналеты перед наступлением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».