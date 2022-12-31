В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в субботу, 31 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в городе с 09:00 до 21:00 31 декабря ожидается сильный ветер. В прибрежных районах порывы ветра достигнут 15 м/с.

Администрация просит граждан проявлять особую осторожность.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.