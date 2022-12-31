Синоптики поделились прогнозом погоды на 31 декабря

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, а также до 3 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в субботу, 31 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, ночью столбики термометров понизятся до нулевой отметки.

На территории Московской области ожидается от -2 до 3 градусов выше нуля в дневное время суток и до 3 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер западного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне, 30 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказала, что с начала декабря в столице выпало 106 мм осадков, что превышает две месячные нормы. До абсолютного рекорда декабря по осадкам, который наблюдался в декабре 1874 года при уровне осадков 115 мм, осталось меньше 10 мм, добавил синоптик.