Профессор психиатрии назвал способы предотвратить постновогоднее похмелье

Доказанного способа вылечить похмелье нет, но предотвратить или свести к минимуму его проявления — возможно, заявил CNN 30 декабря доктор Роберт Свифт, профессор психиатрии и поведения в медицинской школе Уоррена Альперта Университета Брауна в Провиденсе (США).

В качестве превентивной меры эксперты рекомендуют быть сытым перед употреблением алкоголя и постоянно закусывать.

«Почему еда помогает? Потому что алкоголь метаболизируется не в желудке, а через кишечник. Если кто-то выпивает натощак, весь алкоголь попадает в кишечник. Если же в желудке содержится пища, есть желудочные соки и ферменты, которые смешивают пищу и алкоголь, он разбавляется и в организм попадает небольшое количество», — объяснил доктор Свифт, который изучал особенности алкоголизма с 1990-х годов.

По словам Свифта, тот же принцип применим к воде и другим безалкогольным напиткам — их наличие в желудке снижает, разбавляет концентрацию алкоголя. Он также напомнил об обезвоживании, которое сильнее проявляется у женщин даже при меньшем количестве выпитого в сравнении с мужчинами.

«У женщины будет более высокая концентрация алкоголя в крови, потому что в ее организме содержится меньше воды. Женщины гораздо более восприимчивы к пагубному воздействию алкоголя, быстрее пьянеют, у них раньше развивается алкогольная болезнь печени, чем у мужчин», — сказал профессор.

Эксперты рекомендуют пиво, вино или крепкие спиртные напитки с меньшим количеством добавок. Однако химические консерванты, называемые сульфитами, которые вызывают аллергические реакции у чувствительных людей, являются естественным побочным продуктом ферментации. Многие производители пива и вина добавляют сульфиты в продукцию, чтобы продлить срок годности.

Сладкие и белые вина, как правило, содержат больше сульфитов, чем красные. Зато красные вина богаты танинами, которые представляют собой горькие или вяжущие соединения, содержащиеся в кожуре и семенах винограда. Подобно сульфитам, дубильные вещества могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.

Так что гарантированный способ минимизировать проявления похмелья — ограничение употребления алкоголя. А если это затруднительно — выбирать светлое пиво, прозрачные ликеры, белые вина.

В этот же день о том, как избежать состояния организма, которое возникает в результате интоксикации, а именно отравления организма чрезмерным количеством этанола, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Она отметила, что смешение разных видов алкоголя за праздничным столом и избыточное потребление еды только усиливают похмелье.

Ранее, 28 декабря, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал одну из лучший закусок к алкогольным напиткам. По его словам, картофель является своего рода абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь.