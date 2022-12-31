Вучич заявил об отсутствии помощи в случае эскалации конфликта в Косово
Сербия может рассчитывать только на себя в случае эскалации конфликта в Косово. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в пятницу, 30 декабря.
«К сожалению, геополитическая ситуация такова, что мы можем рассчитывать только на себя. И нет никого другого, кто нам поможет», — передает его слова газета «Вечерние новости».
Вучич также поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии.
Сербский лидер согласился со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что «компромисс Белграда и Приштины с гарантиями Запада вряд ли можно назвать устойчивым». По словам Вучича, некоторым странам «легче вкладывать деньги» в разрушение мира.
Сербы больше двух недель несли дежурство на баррикадах в Косово и Метохии. Так, например, в городе Косовска-Митровица для этого использовали пристыкованные друг к другу грузовики.
29 декабря стало известно о том, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады после призыва Вучича. По его словам, Сербия также получила гарантии и от сил безопасности самого Косово.
За день до этого сербский лидер поблагодарил РФ за политическую поддержку в период обострения ситуации с Косово и Метохией.
Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.