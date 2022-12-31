Мальчики из Беловодска и Севастополя получили новогодние подарки от Андрея Турчака

Двое ребят — Давид их Беловодска Луганской Народной Республики (ЛНР) и Андрей из Севастополя — получили 30 декабря подарки от первого вице-спикера Совета Федерации (СФ), секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Политик принял участие в акции «Елка желаний», а доставили детям новогодние сюрпризы секретарь Луганского регионального отделения партии Денис Мирошниченко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Четырехлетний Давид из Беловодска (ЛНР) рассказал Деду Морозу о заветном желании получить велосипед. Мама мальчика об акции «Елка желаний» узнала на работе от коллеги и решила поучаствовать, так как воспитывает сына одна и уже год не может купить ему велосипед, о котором он давно просит.

«Честно скажу, что верилось с трудом, что желание Давида исполнят. Я понимаю, что в России живет много детей, а значит, желаний тоже много. Когда мне позвонили и сказали, что наш шар сняли с елки, я вначале не поверила. Мне даже сейчас, когда велосипед уже стоит в доме не верится. Это настоящее чудо! Сын очень рад подарку, будет летом кататься в парке. Спасибо большое всем, кто причастен к этой новогодней сказке», — поблагодарила мать мальчика Карина Романская.

Денис Мирошниченко, который вручил Давиду новогодний подарок от Андрея Турчака, отметил, что в акции принимают участие масса людей ради того, чтобы желания детей, которые верят в чудеса, исполнялись.

«Сегодня желание Давида, мальчишки из Беловодска, который верит в чудеса, исполнил Андрей Анатольевич Турчак. Мы привезли Давиду велосипед. Очень рад, что подарок пришелся по душе, рад, что мы смогли подарить новогоднее чудо и порадовать Давида», — сказал он.

Еще одним автором новогодней мечты на «Елке желаний», которую исполнил Турчак, стал Андрей Чирва из Севастополя. Он увлекается футболом и мечтал о профессиональном мяче. Лицензионный мяч с чемпионата мира по футболу в Катаре в подарок от Андрея Турчака ему доставил губернатор города Михаил Развожаев.

«Андрей Анатольевич Турчак — мой друг и коллега, секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания, к сожалению, в Севастополь перед Новым годом приехать не смог, но попросил меня выполнить желание мальчика, что я с радостью и сделал», — сказал глава города.

В этот же день стало известно, что в традиционной новогодней акции «Елка желаний» принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он исполнил мечты троих детей, среди которых школьник из Луганска.

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину с «Елки желаний» достался шар 10-летнего Рамина Павленко из Краснодарского края. Он попросил у Деда Мороза в подарок настольный теннис. Как выяснилось, мальчик посвящает много времени спорту.