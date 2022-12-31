В Саратове из многоквартирного дома эвакуировали 45 человек из-за пожара
В многоквартирном доме в центре Саратова произошло возгорание, в результате чего из здания эвакуировали 45 человек. В результате инцидента пострадавших нет, о чем сообщили в региональном МЧС России в пятницу, 30 декабря.
В 23:47 (22:47 мск) в ведомство поступила информация о пожаре по адресу: Аэропорт, 3. Горела кровля четырехэтажного дома.
«На месте работает шесть расчетов. В 01:11 (00:11 мск) пожар ликвидирован на площади 200 кв. м», — передает «РИА Новости» слова начальника пресс-службы главка МЧС Наталии Куличенковой.
Выясняются причины возгорания.
Ранее, 30 декабря, один человек погиб при пожаре в жилом доме в Обнинске в Калужской области. При тушении было найдено тело 42-летнего мужчины.