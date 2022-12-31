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Минобороны России сообщило о блокировке иностранного оружия для ВСУ в результате удара

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Российские военные нанесли массированный ракетный удар по системе военного управления на территории Украины и заблокировали поставки западного оружия. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 30 декабря.

В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для боевиков иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

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Огонь был также открыт по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате удара все назначенные объекты поражены.

«В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», — сказал он.

Ранее, 29 декабря, ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении. Конашенков указал на то, что на донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

Днем ранее военные ВС РФ уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в ДНР. Также на южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ и иностранным наемникам в районе города Угледар в ДНР.

Российские войска начали наносить массированные удары по военным объектам Украины и связанным с ними энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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