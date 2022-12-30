Путин разрешил расчеты в иностранной валюте при оплате задолженности за поставки газа РФ
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- Путин разрешил расчеты в иностранной валюте при оплате задолженности за поставки газа РФ
Президент России Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа. Об этом говорится в соответствующем указе в пятницу, 30 декабря.
Долги закрываются при использовании спецсчета российского поставщика, который открывается в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку газа.
«Погашение задолженности иностранного покупателя по контракту на поставку природного газа не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом», — отмечается в документе.
О том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, президент Путин заявил 23 марта. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.
Решение было принято на фоне антироссийских санкций, введенных зарубежными странами после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.
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