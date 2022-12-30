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Сюжет:

СМИ сообщили о закупке Европой вдвое больше оружия у США из-за страха перед Россией

Foreign Policy: из-за страха перед Россией Европа закупила у США вдвое больше оружия, чем в прошлом году
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Фото: REUTERS/Cover Images via Reuters Connect
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На фоне конфликта на Украине США почти в два раза увеличили объемы продажи оружия союзникам по НАТО в 2022 году, так как из-за страха перед Россией в Европе задумались о наращивании вооружений. Об этом написал обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy от 29 декабря.

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По его данным, в 2021 году правительство США одобрило 14 крупных контрактов на поставку оружия союзниками по НАТО на сумму около $15,5 млрд. В 2022 году число контрактов увеличилось до 24, а их сумма составила около $28 млрд с учетом Финляндии.

Как отметил Грамер, в краткосрочной перспективе США остаются основным поставщиком оружия для европейских стран.

Ранее, 28 декабря, журнал The American Thinker написал, что затягивание конфликта на Украине и продолжение финансирования и отправки Киеву оружия нужно элитам США для сохранения возможности отмывания денег. Как утверждает авторы материала, с тех пор как начался конфликт, правительство США пошло на всё, чтоб затянуть его, словно забыв о проблемах внутри самой страны.

До этого, 21 декабря, китайская газета Global Times отметила, что Соединенные Штаты Америки будут затягивать конфликт на Украине до тех пор, пока не получат свою выгоду. Уточнялось, что для Вашингтона важно не только постараться ослабить Россию, но и усилить зависимость Еврсосоюза от США в военной сфере.

В статье говорилось также, что военно-промышленный комплекс США, энергетические и финансовые группы, как и цифровые олигархи, тоже стремятся к максимальной прибыли от кризиса в Европе.

8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах.

В конце ноября ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы получить финансовую выгоду, жертвуя интересами американцев.

США и другие западные страны углубили взаимодействие с Украиной на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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