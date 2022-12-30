Полянский призвал Украину вернуться к добрососедским отношениям с Россией

Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не будет исходить угроз для российского государства. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил первый заместитель постпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

Дипломат уточнил, что под угрозой он подразумевает не только прямую военную угрозу, но и продвижение неонацистских установок, нарушение прав россиян и тех, кто говорит на русском языке. При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит от самого украинского народа.

«Это будет зависеть прежде всего от народа Украины. Это выбор данного государства, людей, которые там проживают», — сказал дипломат в ходе аудиоконференции в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее страны-соседа.

Полянский также указал, что западные «оппоненты» пытаются показать, что целью специальной военной операции (СВО) России является уничтожение Украины и ее русификация, что, по его словам, не соответствует действительности.

«Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей спецоперации говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась», — отметил он.

Первый зампостпреда при ООН также указал, что невозможно восстановить прежние отношения России и Запада. Он отметил, что, в первую очередь, этого не произойдет из-за поставок вооружения Украине. По мнению Полянского, вернуться к прежнему сотрудничеству вряд ли будет возможно даже после завершения спецоперации.

Ранее, 22 декабря, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Политик считает, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт, втягивая в него другие страны, в итоге Вооруженные силы РФ, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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