Страны Запада будут нарушать договоренности с Россией в своих корыстных целях. Об этом 30 декабря заявил политолог Дмитрий Солонников.

«Западу никогда нельзя было верить, и Россия в этом неоднократно убеждалась. Любые договоренности сейчас бессмысленны, Запад будет их использовать только для того, чтобы Россию обмануть, ограбить и продолжать ее уничтожать», — сказал он «Известиям».

По его словам, Европа относится к России так же, как к колонизированным территориям Америки и Африки, предпочитая не распространять на нее свои нормы права.

«Россию сейчас ставят в эту позицию. Мол, есть Европа, которой можно что-то делать, и есть Россия, которая бесправна: ее можно обманывать, это «естественно». Если вы будете обманывать Россию, грабить ее и издеваться над ней — это «хорошо», это норма поведения, которую сейчас европейские политики вводят в обиход», — утверждает эксперт.

Так Солонников прокомментировал слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что благодаря Минским соглашениям с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

До этого, 7 декабря, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о цели договоренностей. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

Спустя несколько дней бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез. Документ дал возможность выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой и Луганской народных республик. Так называемый Минск-2, комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.