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Кириенко исполнил желание мальчика из Луганска в рамках «Елки желаний»

Кириенко исполнил желания троих детей в рамках акции «Елка желаний»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В традиционной новогодней акции «Елка желаний» принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он исполнил мечты троих детей, среди которых школьник из Луганска. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в оргкомитете акции.

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Так, для девятилетнего Андрея Русанова, проживающего в столице Луганской Народной Республики (ЛНР), была организована поездка в Москву.

Мальчик побывал в Музее Победы на Поклонной горе и посетил новогоднюю елку в Кремле. Кроме того, ему подарили домашний спортивный комплекс, сказали в оргкомитете «Ленте.ру».

Также было исполнено новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, которая указала, что увлекается спортом. Ей подарили велосипед, о котором она давно мечтала.

Ровесник Софьи — Дмитрий Алаев из Саратова — мечтал посетить палеонтологический музей и океанариум. По его словам, он увлекается динозаврами и морскими обитателями. В рамках «Елки желаний» для Дмитрия была организована поездка в Москву.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество превысило 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта. В акции участвуют политики, бизнесмены и чиновники, которые помогают исполнить мечту каждого ребенка.

С 2018 года в «Елке желаний» принимает участие президент России Владимир Путин. В этом году глава государства участвовал в акции 5 декабря по видеосвязи. При помощи одного из ведущих церемонии по имени Егор президент «снял» с елки три открытки с желаниями в прямом эфире.

Счастливчиками оказались 14-летний Марк из Московской области, мечтающий о гитаре, пятилетний Асор из Бурятии, который написал о своем желании побывать в роли пожарного, и 13-летняя Татьяна из Ставропольского Края — она мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Днем ранее к акции присоединились вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

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