Байден помиловал шестерых американцев

Президент США Джо Байден помиловал шесть человек за совершенные много лет назад преступления. Об этом 30 декабря говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В прошлом перечисленные лица были приговорены к лишению свободы, отбыли срок наказания и вышли на свободу. После освобождения они успешно работали или занимались общественной деятельностью.

Четверо из помилованных были осуждены за преступления, связанные с употреблением или продажей наркотиков, один — за незаконную продажу алкоголя и одна женщина — за убийство мужа.

Среди помилованных 66-летний Гэри Паркс Дэвис, в возрасте 22 лет признавший себя виновным в использовании телефона для приобретения наркотика. После освобождения Дэвис получил степень бакалавра, работал и владел собственным бизнесом по ландшафтному дизайну, руководил строительными проектами и участвовал в общественных проектах.

Помилованная американским лидером 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас была приговорена на несколько лет тюрьмы за убийство мужа, избивавшего ее. Тогда женщине было 33 года, она была беременна.

После освобождения Ибн-Тамас работала директором по сестринскому делу в медицинском центре в Огайо. В настоящее время она продолжает работать там куратором. Женщина одна вырастила двоих детей, рожденных от мужа. Дети получили ученые степени.

В ряде американских штатов судимость ограничивает некоторые права граждан. Помилование президентом снимает эти ограничения.

В августе американский предприниматель Илон Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных по делам о наркотиках. По его мнению, людей не стоит лишать свободы за совершение ненасильственных действий.