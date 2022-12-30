Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии предложили назвать в честь Пеле крупнейший порт Латинской Америки
Мир
В Тунисе чрезвычайное положение продлено еще на месяц из-за протестов
Спорт
ФИФА призвала начинать матчи с минуты молчания в память о Пеле
Мир
Пушков раскритиковал экс-президента Франции за слова о «поражении» России
Мир
Полянский озвучил причину невозможности прежних отношений Запада и России
Спорт
Аl-Arabiya сообщил о подписании Роналду контракта с «Аль-Насром»
Мир
С начала военного положения Украину пытались незаконно покинуть 12 тыс. мужчин
Мир
Асад в новогоднем поздравлении Путину пожелал России процветания и развития
Происшествия
В московских аэропортах задержали и отменили порядка 50 авиарейсов
Общество
В Кургане сотрудники МЧС спасли кота из пожара в жилом доме
Общество
В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России
Мир
Украина вышла из соглашения с РФ по использованию пограничных водных объектов

Пушков раскритиковал экс-президента Франции за слова о «поражении» России

Пушков: заявление экс-президента Франции о том, что конфликт на Украине закончится только поражением РФ, говорит о его несамостоятельности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что конфликт на Украине закончится только поражением России, говорит о его несамостоятельности. Об этом 30 декабря заявил сенатор Алексей Пушков.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

«Даже перестав быть президентом и получив возможность выражать собственные мысли, Олланд говорит лишь евролиберальные плоскости. Возможно, за отсутствием собственных мыслей как таковых. Они и прежде его редко посещали», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Олланд во время своего президентства поддержал сирийскую оппозицию, что в итоге привело к серии терактов во Франции, а также отказался от борьбы за второй срок.

«В отличие от Олланда, такие признанные авторитеты в сфере внешней политики, как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, профессор Джон Миршаймер и ряд других серьезных западных аналитиков опасаются совсем другого сценария развития украинского кризиса. Банальности в духе Олланда они даже не рассматривают», — отметил сенатор.

Ранее в этот день Олланд в интервью изданию Kyiv Independent сказал, что благодаря Минским соглашениям с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

26 декабря Киев заявил о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Так, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу. В то же время Кулеба указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

В ответ на это первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022