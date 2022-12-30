Заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что конфликт на Украине закончится только поражением России, говорит о его несамостоятельности. Об этом 30 декабря заявил сенатор Алексей Пушков.

«Даже перестав быть президентом и получив возможность выражать собственные мысли, Олланд говорит лишь евролиберальные плоскости. Возможно, за отсутствием собственных мыслей как таковых. Они и прежде его редко посещали», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Олланд во время своего президентства поддержал сирийскую оппозицию, что в итоге привело к серии терактов во Франции, а также отказался от борьбы за второй срок.

«В отличие от Олланда, такие признанные авторитеты в сфере внешней политики, как экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, профессор Джон Миршаймер и ряд других серьезных западных аналитиков опасаются совсем другого сценария развития украинского кризиса. Банальности в духе Олланда они даже не рассматривают», — отметил сенатор.

Ранее в этот день Олланд в интервью изданию Kyiv Independent сказал, что благодаря Минским соглашениям с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

26 декабря Киев заявил о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Так, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу. В то же время Кулеба указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

В ответ на это первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что «саммит мира» без участия России невозможен. По словам дипломата, эти заявления являются «взаимоисключающими».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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