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Полянский озвучил причину невозможности прежних отношений Запада и России

Заместитель постпреда РФ при ООН Полянский: возвращение прежних отношений Запада и РФ невозможно
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Фото: TASS/AP
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Поставки вооружения Украине со стороны Запада делают невозможным возвращение прежних отношений с ним для России. Об этом 30 декабря заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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В ходе трансляции в своем Telegram-канале он затронул тему перспективы отношений между Россией и Западом. По мнению Полянского, вернуться к прежнему сотрудничеству будет невозможно даже после завершения специальной военной операции.

«Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало», — сообщил постпред.

По словам Полянского, говорить о какой-либо дипломатии сейчас рано, так как диалог между Россией и Западом отсутствует. Кроме того, считает он, переход власти в США к представителям Республиканской партии не изменит отношения Вашингтона к Москве.

22 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Так, 27 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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