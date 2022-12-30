Аl-Arabiya сообщил о подписании Роналду контракта с «Аль-Насром»

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср», сообщает 30 декабря телеканал Аl-Arabiya в Twitter.

«Аль-Наср» официально заключил контракт с Криштиану Роналду на два сезона», — говорится в сообщении.

5 декабря испанская газета Marca сообщила, что Роналду с 1 января 2023 года станет играть за «Аль-Наср». По ее информации, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

22 ноября английский ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Отмечалось, что стороны пришли к решению по взаимному согласию.

До этого, 13 ноября, Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану. В разговоре футболист заявил, что клуб пытался вынудить его уйти на фоне неуспехов команды на международной арене и в национальном чемпионате. Португалец сказал, что его пытались сделать «козлом отпущения» и обвиняли во всем, что пошло не так.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пять раз выигрывал Лигу чемпионов, в 2016 году выиграл чемпионат Европы.