РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз (РФС) не принял решение о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций и переходе в Азиатскую конфедерацию. Как сообщают спортивные СМИ, исполком создаст группу, которая изучит условия игр в Азии. Целесообразность перехода или, наоборот, неперехода озвучат в марте 2023 года, сообщает телеканал «Известия». Решение по поводу АФК откладывают уже во второй раз. Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев заявлял, что вопрос решится до конца 2022 года. Отложить решение на полгода предлагал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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