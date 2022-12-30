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В Новосибирской области оштрафовали водителя за буксировку пассажира в кресле

В Новосибирской области оштрафовали водителя, буксировавшего пассажира в кресле
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Фото: Скриншот видео
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Водителю автомобиля, который буксировал домашнее кресло с мужчиной, выписали штрафы. Об этом 30 декабря сообщило ГУ МВД по Новосибирской области.

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«В ходе разбирательства сначала был установлен пассажир, а затем и 19-летний водитель автомобиля — житель одного из сел Новосибирской области. За нарушение правил перевозки пассажиров водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП», — сообщили в ведомстве.

Также было установлено, что водитель управлял автомобилем, не имея на то права, за что был снова оштрафован.

Так как он не оплачивал штрафы за предыдущие нарушения, на него были составлены новые протоколы. В общей сложности 19-летний мужчина должен оплатить 77,8 тыс. рублей.

Ролик с двумя молодыми людьми, один из которых катал другого на привязанном к машине кресле, появился в социальных сетях 27 декабря. Он был снят на Ордынском шоссе в снегопад. Пассажир в конце поездки упал с кресла и получил легкие травмы.

15 декабря красноярского водителя оштрафовали за перевозку четырех детей в багажнике автомобиля. Свой поступок он объяснил отсутствием детских автокресел. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него был составлен протокол о нарушении требований ПДД при перевозке детей и выписан штраф в размере 3 тыс. рублей.

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