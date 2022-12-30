Асад в новогоднем поздравлении Путину пожелал России процветания и развития

Президент Сирии Башар Асад поздравил с Новым годом российского лидера Владимира Путина и отметил роль РФ в борьбе с терроризмом. Об этом 30 декабря сообщило информационное агентство SANA.

«Президент Асад пожелал, чтобы этот год принес Российской Федерации успехи, постоянное развитие и процветание», — говорится в сообщении.

Асад также заявил, что та поддержка, которую оказала Россия сирийскому народу в войне с терроризмом и в стремлении сохранить целостность страны, отражает принципы и ценности, которыми обладает Российская Федерация.

Ранее в этот день Путин отправил поздравления ряду мировых лидеров с Новым годом и Рождеством, в том числе и сирийскому президенту Асаду.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент не станет поздравлять глав недружественных государств с Новым годом. Такими в РФ считаются Украина, США, Великобритания, все страны Евросоюза, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, а также некоторые другие государства и территории, которые поддержали антироссийские санкции.