Полиция Парижа задержала намеревавшихся «всё взорвать» мужчин

На вокзале Монпарнас в Париже полицейские задержали двоих мужчин, которые пронесли в здание газовые баллончики и кричали, что собираются «всё взорвать». Об этом 30 декабря сообщил французский телеканал BFM.

При себе у задержанных обнаружили девять небольших газовых баллончиков. После задержания один из них снова заявил о намерении взорвать себя.

Мужчин обвинили в «подстрекательстве к терроризму» и арестовали. Их личности установлены, мужчины оказались бездомными. Один из них — 51-летний француз, гражданство второго задержанного устанавливается.

После инцидента глава МВД Франции Жеральд Дарманин попросил префекта парижской полиции усилить охрану общественных мест мегаполиса.

Ранее, 23 декабря, три человека погибли в результате стрельбы в 10-м округе Парижа. Три человека были ранены.

Позднее был задержан 69-летний подозреваемый. 24 декабря мужчину перевели в психиатрическую больницу.