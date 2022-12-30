Южная Корея успешно запустила космическую ракету

Южная Корея запустила космическую ракету, сообщает агентство Yonhap. Полет корабля был тестовым, он прошел успешно, передает телеканал «Известия». Очевидцы наблюдали в небе радужный хвост после запуска. Двигатель работает на твердом горючем и окислителе. Аппарат используют в ракетной технике как боковые ускорители.

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