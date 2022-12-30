Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения были попыткой дать время на усиление ВСУ

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время на усиление своих вооруженных сил. Он заявил об этом 30 декабря в интервью изданию Kyiv Independent.

Олланд отметил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала правду, сделав подобное заявление ранее. По его словам, подписание Минских соглашений позволило Киеву усилить свой военный потенциал по сравнению с 2014 годом, лучше оснастить и обучить армию.

«Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что геополитическая ситуация после 2014 года была неблагоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

На слова Олланда в пятницу отреагировал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с «Известиями» он заявил, что это лишний раз демонстрирует низкий уровень европейских политиков и подтверждает то, что с ними невозможно договариваться, потому что они не собираются выполнять договоренности, утвержденные во время переговоров.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Резонансное заявление о цели договоренностей Меркель сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

О том, что Минские соглашения были подписаны с целью выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией, ранее заявил и бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Кроме того, он отметил, что Запад никогда не воспринимал их всерьез.

22 февраля Путин, выступая перед журналистами, заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией.

Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Подписание Минский протокола состоялось 5 сентября 2014 года в Минске. Его подписали члены контактной группы, а также главы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.