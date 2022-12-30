Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Мир
Financial Times написала о безуспешной попытке Блэра навязать Путину западные взгляды
Происшествия
Эксперты МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии к ЗАЭС из-за обстрела
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Мир
В Германии готовятся к экономически тяжелому 2023 году
Авто
В России запланировали достичь доли в 15% электромобилей на рынке к 2030 году
Мир
Число задержанных после взрыва в турецком Айдыне возросло до пяти
Мир
Пять человек погибли в результате падения башенного крана в Турции
Интернет
В Twitter начнет отображаться причина блокировки аккаунта
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Происшествия
Полицейские обнаружили крупный тайник с оружием в Херсонской области

Экс-президент Франции Олланд: Минские соглашения были попыткой дать время на усиление ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время на усиление своих вооруженных сил. Он заявил об этом 30 декабря в интервью изданию Kyiv Independent.

По формату без содержания: почему провалились переговоры в Берлине
Украинскому урегулированию не помогли даже усилия президента Франции

Олланд отметил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала правду, сделав подобное заявление ранее. По его словам, подписание Минских соглашений позволило Киеву усилить свой военный потенциал по сравнению с 2014 годом, лучше оснастить и обучить армию.

«Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — отметил он.

Кроме того, он отметил, что геополитическая ситуация после 2014 года была неблагоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

На слова Олланда в пятницу отреагировал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с «Известиями» он заявил, что это лишний раз демонстрирует низкий уровень европейских политиков и подтверждает то, что с ними невозможно договариваться, потому что они не собираются выполнять договоренности, утвержденные во время переговоров.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Резонансное заявление о цели договоренностей Меркель сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

О том, что Минские соглашения были подписаны с целью выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией, ранее заявил и бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Кроме того, он отметил, что Запад никогда не воспринимал их всерьез.

22 февраля Путин, выступая перед журналистами, заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией.

Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Подписание Минский протокола состоялось 5 сентября 2014 года в Минске. Его подписали члены контактной группы, а также главы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022