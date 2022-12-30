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Минфин США выпустил инструкцию о потолке цен на нефтепродукты из РФ

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Фото: Global Look Press/Jaynes Gallery/Danita Delimont
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Министерство финансов США опубликовало 30 декабря инструкцию о применении потолка цен на нефтепродукты из России.

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В частности, ведомство освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, полученные глубокой переработкой за пределами России, однако указало, что простое смешивание к этой процедуре не относится.

При этом минфин не определил, каким именно должен быть потолок на нефтепродукты. Ввести его планируется в феврале 2023 года.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Также с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения на поставки нефтепродуктов из России в европейские страны.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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