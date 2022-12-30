Эксперт рассказала о правилах организации безопасных каникул для подростков

Ненавязчивая организация родителями свободного времени подростков поможет сделать их каникулы безопасными. Об этом 30 декабря рассказала психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

Она рекомендовала родителям приглашать в гости друзей ребенка.

«Предлагая свой дом для времяпрепровождения подростков, мы ликвидируем риск чужой компании, людей, которые могут подбить вашего ребенка на плохие поступки», — объяснила специалист.

По ее словам, стоит договориться с родителями друзей подростка, кто в какие дни помогает организовать отдых несовершеннолетних.

Также родителям стоит вместе с детьми спланировать свободное время.

Директива «я считаю, ты должен пойти в музей, я взяла тебе билеты в театр, это нужно прочитать, а это просмотреть» ребенком не будет воспринята.

«Обязательно нужно спросить ребенка, как он хочет провести каникулы?» — цитирует психолога «Газета.Ru».

Также Челышева посоветовала семьям вместе планировать деятельность на день и проговаривать планы.

«Спрашиваем, во сколько подросток собирается проснуться, и объясняем, что есть шесть вариантов дел, из них он может выбрать три, которые обязательно сделает после пробуждения в течение дня», — заключила она.

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