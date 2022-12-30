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Эксперт рассказала о правилах организации безопасных каникул для подростков

Психолог Челышева назвала способы, как сделать каникулы подростков безопасными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ненавязчивая организация родителями свободного времени подростков поможет сделать их каникулы безопасными. Об этом 30 декабря рассказала психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

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Она рекомендовала родителям приглашать в гости друзей ребенка.

«Предлагая свой дом для времяпрепровождения подростков, мы ликвидируем риск чужой компании, людей, которые могут подбить вашего ребенка на плохие поступки», — объяснила специалист.

По ее словам, стоит договориться с родителями друзей подростка, кто в какие дни помогает организовать отдых несовершеннолетних.

Также родителям стоит вместе с детьми спланировать свободное время.

Директива «я считаю, ты должен пойти в музей, я взяла тебе билеты в театр, это нужно прочитать, а это просмотреть» ребенком не будет воспринята.

«Обязательно нужно спросить ребенка, как он хочет провести каникулы?» — цитирует психолога «Газета.Ru».

Также Челышева посоветовала семьям вместе планировать деятельность на день и проговаривать планы.

«Спрашиваем, во сколько подросток собирается проснуться, и объясняем, что есть шесть вариантов дел, из них он может выбрать три, которые обязательно сделает после пробуждения в течение дня», — заключила она.

Накануне психолог Диана Лобанова рекомендовала во избежание ссор за новогодним столом не обсуждать имущественные и финансовые вопросы. Избегая заведомо конфликтные темы, вы не испортите новогоднее настроение себе и своим близким, резюмировала психолог.

Как рассказали представители опрошенных «Известиями» маркетплейсов, самыми частыми покупками россиян стали беспроводные наушники, умные часы, смартфоны, шоколадное драже с орехами, а также кролики и котики всех форматов, размеров и мастей.

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