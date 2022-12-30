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В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России

В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России «Рождественская сказка»
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Фото: rusboxing.ru
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В подмосковном Серпухове стартовал новогодний фестиваль «Рождественская сказка» от Федерации бокса России. Мероприятие проходит в парк-отеле «Русский», куда приехали титулованные спортсмены со всей страны. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Фестиваль продлится 10 дней. За это время на главной сцене мастер-классы по боксу проведут звезды ринга, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В их числе — серебряный призер Европейских игр, чемпион Европы Александр Беспутин и призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков.

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По словам спортсменов, они приехали на фестиваль, чтобы показать свой личный пример юным поклонникам бокса, вспомнив, как детьми им самим было приятно смотреть на чемпионов России и мира.

«Все тренируются, чтобы получить удовольствие, согреться, получить массу положительных эмоций. Если кого-то зацепит, дети дойдут с родителями вместе в зал и начнут тренироваться. Наша задача — популяризировать спорт, в частности бокс», — сказала серебряный призер Олимпийских игр, боксер Софья Очигава.

Помимо спортсменов на праздник приглашены популярные артисты: Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, отец Фотий и хор Сретенского монастыря и многие другие. Артисты будут давать концерты на протяжении всего праздника.

Для посетителей также проводятся спектакли по мотивам русских народных сказок. В зоне фестиваля работают аттракционы, зоны активного отдыха. Здесь же можно прокатиться на лошадях, на оленьих упряжках, скатиться с ледяной горки и принять участие в различных конкурсах: от вышивки и росписи пряников до рыцарских турниров. Причем каждая из праздничных активностей — этап одного большого квеста.

Тем, кто уверенно пройдет все испытания, артисты в костюмах кролика — символа наступающего года, вручат подарки под контролем Деда Мороза. Разумеется, в боксерском стиле.

Ранее сообщалось, что для детей заказано 100 тыс. новогодних наборов. Все, кто прибудет на елку, получат сладости в подарок.

Елка от Федерации бокса — благотворительное мероприятие, все угощения и подарки раздаются бесплатно. Так, в прошлом году детям раздали 150 тыс. подарков. В этот раз новогодний спортивный праздник продлится до конца каникул: с 30 декабря по 8 января 2023 года. Под эгидой Федерации бокса в эти же дни проходит благотворительная акция в Северной Осетии.

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