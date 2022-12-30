В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России

В подмосковном Серпухове стартовал новогодний фестиваль «Рождественская сказка» от Федерации бокса России. Мероприятие проходит в парк-отеле «Русский», куда приехали титулованные спортсмены со всей страны. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Фестиваль продлится 10 дней. За это время на главной сцене мастер-классы по боксу проведут звезды ринга, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В их числе — серебряный призер Европейских игр, чемпион Европы Александр Беспутин и призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков.

По словам спортсменов, они приехали на фестиваль, чтобы показать свой личный пример юным поклонникам бокса, вспомнив, как детьми им самим было приятно смотреть на чемпионов России и мира.

«Все тренируются, чтобы получить удовольствие, согреться, получить массу положительных эмоций. Если кого-то зацепит, дети дойдут с родителями вместе в зал и начнут тренироваться. Наша задача — популяризировать спорт, в частности бокс», — сказала серебряный призер Олимпийских игр, боксер Софья Очигава.

Помимо спортсменов на праздник приглашены популярные артисты: Ольга Бузова, Ваня Дмитриенко, отец Фотий и хор Сретенского монастыря и многие другие. Артисты будут давать концерты на протяжении всего праздника.

Для посетителей также проводятся спектакли по мотивам русских народных сказок. В зоне фестиваля работают аттракционы, зоны активного отдыха. Здесь же можно прокатиться на лошадях, на оленьих упряжках, скатиться с ледяной горки и принять участие в различных конкурсах: от вышивки и росписи пряников до рыцарских турниров. Причем каждая из праздничных активностей — этап одного большого квеста.

Тем, кто уверенно пройдет все испытания, артисты в костюмах кролика — символа наступающего года, вручат подарки под контролем Деда Мороза. Разумеется, в боксерском стиле.

Ранее сообщалось, что для детей заказано 100 тыс. новогодних наборов. Все, кто прибудет на елку, получат сладости в подарок.

Елка от Федерации бокса — благотворительное мероприятие, все угощения и подарки раздаются бесплатно. Так, в прошлом году детям раздали 150 тыс. подарков. В этот раз новогодний спортивный праздник продлится до конца каникул: с 30 декабря по 8 января 2023 года. Под эгидой Федерации бокса в эти же дни проходит благотворительная акция в Северной Осетии.