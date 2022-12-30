Вертолеты Ми-8 в арктическом исполнении поступят на службу в МЧС
В МЧС поступили вертолеты Ми-8 в арктическом исполнении. Авиация предназначена для работы в северных широтах, сообщает телеканал «Известия». Ми-8 также могут летать на большие расстояния без дозаправки. Ми-8 будут использоваться для доставки спасателей и эвакуации. В авиапарке ведомства теперь 91 воздушное судно.
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