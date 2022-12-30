Десять деревень переименовали в Тверской области

Десять населенных пунктов переименовали на территории Вышневолоцкого округа в Тверской области. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на данные Росреестра.

Такая мера принята в связи с появлением дубляжей в названиях. По две деревни в одном округе имели одинаковые названия. Это вызывало трудности в оформлении прав на объекты недвижимости, а также в регистрации граждан по месту жительства. Кроме того, отмечались проблемы с работой почтовой связи и аварийно-спасательных служб.

Деревня Гирино получила название Гирино-Солнечное, деревню Горка переименовали в Горка-Княщинская. Деревня Дуброво стала Дуброво-Солнечное, Иванкоково — Иванково-Холохоленское.

Деревню Крутец переименовали в Крутец-Холохоленский, Пашино — в Пашино-Садовое, Старое — в Старое-Сорокинское, Федово — в Федово-Коломенское.

Деревня Починок в Овсищенском сельском поселении получила название Починок-Овсищенский. Деревню Починок в Сорокинском сельском поселении переименовали в Починок-Сорокинский.