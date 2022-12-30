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19FortyFive: США стоило прислушаться к требованиям Путина по нерасширению НАТО

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Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав конфликт на Украине. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу в статье для портала 19FortyFive.

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По его мнению, США были бы в гораздо лучшем положении, если бы Белый дом выполнял обещания, которые были даны как президенту СССР Михаилу Горбачеву, так и президенту России Борису Ельцину о нерасширении НАТО на восток.

Он отметил, что для Вашингтона было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что расходы, которые несет Белый дом, можно было бы направить на нужды граждан и развитие экономики.

«Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом», — подчеркнул Бэндоу.

Он добавил, что позиция США была бы намного лучше, если бы они не заявили о допустимости приема в НАТО Украины.

Ранее в этот день британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что бывший министр обороны России Игорь Сергеев, занимавший этот пост с 1997 по 2001 год, в начале 2000-х предупреждал своих коллег из НАТО, что расширение альянса на восток станет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва предпримет меры.

В середине ноября член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл – младший отмечал, что политическая элита США несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток.

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