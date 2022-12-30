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В ДТП в Боливии погибли 11 человек

В Боливии пассажирский автобус вылетел с дороги, погибли 11 человек
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Daniel Van Moll
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В Боливии пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся, погибли 11 человек. Среди жертв ДТП есть дети, сообщает в пятницу, 30 декабря, радио Veritas.

По данным радиостанции, авария произошла в департаменте Санта-Крус.

«Погибли 11 человек, 13 человек пострадали и были доставлены в город Санта-Крус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще четыре человека находятся под наблюдением медиков в городе Сайпина. Их состояние оценивается как стабильное.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что шесть человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку в Испании. Трагедия произошла в провинции Галасия. Водитель не справился с управлением, автобус сбил ограждение и вылетел в реку. Водитель автобуса выжил.

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