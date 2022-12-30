МВД предлагает запретить педофилам под надзором посещать школы и детские лагеря

Педофилам, находящимся под надзором, предлагается запретить посещать школы, детские лагеря и площадки. Такой законопроект 30 декабря обнародовало МВД России.

«[Предлагается ввести ограничение] в виде запрета посещения образовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) и их оздоровления, детских игровых и спортивных площадок», — говорится в пояснительной записке к документу.

Запрет предлагается не распространять на случаи, когда поднадзорный является законным представителем ребенка.

Уточняется, что сейчас к судимым за сексуальные преступления против детей применяется запрет на выезд, а также необходимость «отмечаться» в полиции.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию и ее укрывательство. Он предусматривает введение отягчающего обстоятельства, если преступление совершено человеком, который проживал с ребенком или на которого были возложены обязанности по содержанию, обучению или защите его прав.

До этого, 18 января, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов. 26 января Совфед его одобрил. Документом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

28 января Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. 8 февраля документ вступил в силу.