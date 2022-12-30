В индийской лаборатории астрономы обнаружили десятки новых переменных звезд

Астрономы обнаружили десятки новых переменных звезд. По данным исследования, восемь из них относятся к подклассу Большой медведицы, две — Бета Персея. Эти небесные тела со временем меняют свою яркость, передает телеканал «Известия». Звезды нашли в редком рассеянном скоплении NCG, возраст которого 447 млн лет. Исследование проводили астрономы из индийской лаборатории.

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