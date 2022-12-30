В Совете Федерации прокомментировали слова Олланда о Минских соглашениях

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в пятницу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова экс-президента Франции Франсуа Олланда, который заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Это лишний раз демонстрирует низкий уровень европейских политиков, причем вкупе. Они все одинаковые и друг друга стоят. Они подтверждают, что при выработке соглашений они руководствуются не обязательностью выполнения этих соглашений, а какими-то другими мыслями. В данном случае у них была точка зрения о том, что мы отрабатываем Минские соглашения для того, чтобы Украина имела возможность быть сильной и потом могла противостоять России», — сказал политик.

По словам Цекова, уровень европейских политиков очень низкий. По мнению сенатора, с политиками Евросоюза невозможно договариваться, потому что они не собираются выполнять договоренности, утвержденные во время переговоров.

Ранее в этот день Олланд в интервью изданию Kyiv Independent сказал, что благодаря Минским соглашениям с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

Спустя несколько дней бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез. Документ дал возможность выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

22 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией.

Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.