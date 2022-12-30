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В Совете Федерации прокомментировали слова Олланда о Минских соглашениях

Сенатор Цеков: заявление Олланда о Минских соглашениях говорит о низком уровне европейских политиков
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Panoramic
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в пятницу, 30 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова экс-президента Франции Франсуа Олланда, который заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны (ВСУ).

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«Это лишний раз демонстрирует низкий уровень европейских политиков, причем вкупе. Они все одинаковые и друг друга стоят. Они подтверждают, что при выработке соглашений они руководствуются не обязательностью выполнения этих соглашений, а какими-то другими мыслями. В данном случае у них была точка зрения о том, что мы отрабатываем Минские соглашения для того, чтобы Украина имела возможность быть сильной и потом могла противостоять России», — сказал политик.

По словам Цекова, уровень европейских политиков очень низкий. По мнению сенатора, с политиками Евросоюза невозможно договариваться, потому что они не собираются выполнять договоренности, утвержденные во время переговоров.

Ранее в этот день Олланд в интервью изданию Kyiv Independent сказал, что благодаря Минским соглашениям с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он подчеркнул, что это стало «заслугой Минских соглашений», при этом стороны находились в диалоге.

22 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Резонансное заявление о цели договоренностей экс-канцлер ФРГ сделала 7 декабря. По ее словам, Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил после этого, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он указал на явный дефицит доверия.

Спустя несколько дней бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе добавил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез. Документ дал возможность выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

22 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами, заявил, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю, они были «убиты» украинским руководством еще задолго до признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией.

Через два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

Документ был подписан контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами провозглашенных республик.

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