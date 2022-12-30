Эксперты объяснили рекордный профицит внешней торговли России

Рекордный профицит внешней торговли России и счета текущих операций (СТО) в 2022 году связан с резким сокращением импорта из-за санкций и ухода иностранных компаний, сохранением основных объемов нефтяного экспорта и высокими мировыми ценами на товары российского экспорта, рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 30 декабря.

«Впрочем, пик рекордного профицита был достигнут во II квартале 2022 года, когда сжатие импорта было максимальным при рекордных объемах стоимостного экспорта. Затем он стал сокращаться, по мере проявления эффекта от санкций на экспорт, снижения мировых цен на сырье и восстановления импорта», — сказала эксперт.

Аналитик отметила, что согласно данным Центробанка РФ (ЦБ РФ) по оценке платежного баланса за 11 месяцев этого года, в ноябре сокращение профицита СТО.

«Исходя из публиковавшихся ранее данных, он мог составить $10,3 млрд после $17,7 млрд в октябре и в среднем $17,1 млрд в месяц в III квартал 2022 года (во II квартале 2022 года среднемесячное значение профицита СТО составляло $25,6 млрд)», — уточнила Беленькая.

Как она напомнила, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и ценовой потолок стран G7, ограничивающий возможности транспортировки и страхования нефти для третьих стран.

«По оперативным данным, это уже сказалось на сокращении объемов российского нефтяного экспорта (морские поставки) и снижении цен на российскую нефть, что внесло вклад в ослабление курса рубля. С 5 февраля 2023 г вступают аналогичные санкции на российские нефтепродукты. В 2023 году ЦБ РФ прогнозирует сокращение профицита счета текущих операций примерно в два раза — с $253 млрд до $123 млрд», — объяснила Беленькая.

В то же время независимый эксперт Леонид Хазанов рассказал «Известиям», что экспорт, продемонстрировав весной и летом спад, затем стал расти вследствие улучшения ситуации с логистикой и смены направлений сбыта.

«Характерный пример — поставки стальных полуфабрикатов, прекратившиеся на рынок Европейского союза и постепенно переориентирующиеся в страны Азии и Африки», — уточнил он.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также отметил, что кроме ограничений на поставки российских энергоресурсов, роста их цен, в этом году был существенно ограничен импорт высокотехнологичного оборудования, которое традиционно приобреталось на Западе.

«Декабрьское падение не сможет перекрыть накопленного за год профицита, кроме того, отмечаемые западными изданиями котировки и объемы поставок российской нефти похоже отражают неполную картину происходящего, в силу снижения из-за введенных санкций прозрачности российской экспортной статистики», — сказал Гришунин.

По его словам, в январе–сентябре 2022 года профицит оценивался в $238 млрд. За год эта цифра может достичь $270-280 млрд, считает эксперт.

«В следующем году мир вероятно увидит падение цен на основные сырьевые товары, кроме того, заработают схемы параллельного импорта машин и оборудования в Россию. Все это приведет к сокращению профицита в полтора—два раза, примерно на уровни 2021 года», — заключил Гришунин.

Ранее в этот день заместитель главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов заявил, что профицит внешней торговли России по итогам 2022 года окажется рекордным, несмотря на ограничения экспорта энергоносителей в декабре.