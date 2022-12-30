«Конгресс украинцев Канады» потребовал не пускать Овечкина в страну

«Конгресс украинцев Канады» потребовал от правительства страны лишить российского хоккеиста Александра Овечкина права въезда на территорию государства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря на сайте организации.

В качестве причин для лишения Овечкина канадской визы указаны поддержка им президента России Владимира Путина и отказ осудить спецоперацию по защите Донбасса.

В обращении сказано, что Овечкин планирует прибыть в Канаду 23 января 2023 года, когда состоится матч его клуба «Вашингтон Кэпиталз» с «Торонто Мэйплс Лифс», притом что эта игра запланирована на 29 января.

В нынешнем сезоне Овечкин уже принимал участие в семи матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проходили в Канаде.

«Конгресс украинцев Канады» с 19 августа признан в России нежелательной организацией. Ранее, 13 июля, организация вместе со «Всемирным конгрессом украинцев» обратились к правительству Канады с призывом отменить решение, позволяющее вернуть в ФРГ отремонтированную турбину для «Северного потока».