Лестницу на видовую площадку Серебряного лога построили в Красноярске

В Красноярске завершилось строительство лестницы, ведущей на видовую площадку Серебряного лога. Об этом сообщает региональное агентство по туризму.

Лестница расположена на улице Лесной в микрорайоне Удачный. Она насчитывает более 600 ступеней, а протяженность маршрута достигает 280 м. Перепады высот при этом составляют 82 м.

В среднем подъем займет от 10 до 15 минут, спуск — от 10 минут, пишет ИА KrasnoyarskMedia. На верхней площадке оборудована зона отдыха, откуда открывается вид на Енисей.

Отмечается, что подрядчик постарался обустроить лестницу с минимальным воздействием на ландшафт.

Весной 2022 года эксперты официально признали красноярскую лестницу на Торгашинский хребет самой длинной в России. Она насчитывает 1683 ступени.