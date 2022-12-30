Число задержанных после взрыва в турецком Айдыне возросло до пяти

Число задержанных после взрыва в ресторане в турецком Айдыне увеличилось до пяти человек, сообщил 30 декабря TRT Haber.

«Принято решение о задержании пяти человек, которые считаются ответственными за инцидент», — отмечает телеканал.

Иных подробностей не приводится.

Взрыв в ресторане прогремел ранее в этот день, погибли не менее семи человек. Согласно последним данным, пятеро получили ранения.

По предварительным данным, взрыв произошел при замене газовых баллонов.