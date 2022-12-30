Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию

В настоящий момент у России и Европы нет точек соприкосновения, однако игнорировать Москву нельзя, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью агентству АРА 30 декабря.

По его словам, сегодня Россия отказывается от принципов, разработанных после Второй мировой войны, но обеспечить мировую безопасность в ближайшем будущем без ее участия невозможно.

Шалленберг подчеркнул, что при выстраивании отношений с Россией нужно не забывать про «чувство меры». Так, по его словам, он критиковал решение Польши о недопуске российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Лодзи.

Шалленберг напомнил, что Россия остается крупнейшим соседом Европы и в будущем открытые переговорные площадки понадобятся всем сторонам.

8 декабря секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что США и их союзники по НАТО хотят любой ценой ослабить или уничтожить Россию. По его словам, Запад «сделал ставку на глобализацию НАТО», а также начал создавать условия для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.