Появилось видео уничтожения боевой части упавшей в Белоруссии украинской ракеты

Опубликовано видео с моментом уничтожения боевой части упавшей на территории Белоруссии украинской ракеты С-300. Кадры появились в пятницу, 30 декабря, в Telegram-канале агентства БелТА.

Остатки сбитой в Белоруссии украинской ракеты уничтожили подрывом. Накануне сообщалось, что боевая часть украинской ракеты еще не обезврежена и ее планируется вывезти на полигон.

О падении украинской ракеты сообщалось 29 декабря. Президент страны Александр Лукашенко был незамедлительно проинформирован о случившемся.

В минобороны республики в тот же день заявили, что упавшую в Брестской области ракету сбила белорусская противоракетная оборона. Сообщалось, что обломки ракеты в Ивановском районе упали буквально в 60 м от крайнего дома в деревне Горбаха.

Тогда же МИД Белоруссии вызвал посла Украины в этой стране Игоря Кизиму и выразил ему протест. Позднее пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз рассказал, что Минск потребовал от Киева провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Белорусская сторона также потребовала от Киева принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Изначально в качестве одной из версий рассматривалось то, что ракета могла сбиться с курса, аналогично тому, как это произошло в Польше в середине ноября. Тогда в польском селе Пшеводув после падения украинской ракеты С-300 погибли два человека.

Однако 30 декабря министерство обороны Белоруссии заявило, что среди версий инцидента с ракетой рассматривают провокацию со стороны Украины. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также заявил, что прилет украинской ракеты от комплекса С-300 на территорию Белоруссию вряд ли мог быть случайным.