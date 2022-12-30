Названы действия РФ в ответ на ситуацию с частичной утратой рынка газа в Европе

В ситуации с сокращением поставок газа в Европу основными шагами России должны быть реализация проекта «Сила Сибири – 2», увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) и развитие технологий СПГ, а также работа над внутренним потреблением. Об этом рассказал «Известиям» 30 декабря ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Пока в России основные шаги какие должны быть: трубопровод в Китай («Сила Сибири – 2») — надо подписать контракты и строить; свои СПГ-технологии развивать; импортозамещать технологии и в будущем производить больше СПГ; плюс внутреннее потребление: газификация, газомоторное топливо и новые проекты в химии и металлургии. Вот это будет основной наш ответ на перспективу и ответ на ситуацию с частичной утратой европейского рынка», — объяснил эксперт.

Комментируя публикацию агентства Bloomberg о сокращении экспорта российского газа на ключевые рынки в 2022 году, он отметил, что уменьшение показателей было ожидаемо. Он напомнил, что к этому привел ряд факторов, среди которых: невыполненные своевременно Siemens обязательства по профилактическому ремонту турбин на «Северном потоке», ограничение Украиной поставки энергоресурса через территорию страны, отказ некоторых государств платить за российский газ по включающей в себя рубли схеме, взрывы на «Северных потоках».

«Поставки сократились по совокупности причин. Что Россия будет делать? Пока что сокращать добычу. <…>Тем не менее газ остается в пласте. В будущем он будет добыт и куда-то потрачен», — подчеркнул Митрахович.

Накануне замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев выразил мнение, что тенденции конца 2022 года сохранятся и в начале 2023 года. Он считает, что Европа уменьшит закупки трубопроводного газа из России и, возможно, увеличит импорт российского СПГ. В то же время Россия в рамках «разворота на Восток» будет развивать инфраструктуру для увеличения поставок в Китай и другие азиатские страны, рассказал «Известиям» эксперт.

26 декабря вице-премьер Александр Новак спрогнозировал по итогам текущего года сокращение экспорта российского газа примерно на 1/4, а добычи — на 12%. При этом, по его словам, Россия планирует к 2025 году увеличить экспорт трубопроводного газа в восточном направлении до 48 млрд куб. м.